Militares da 10ª Companhia Independente apreendem arma de fogo em Piúma

10 policiais do sexo feminino reuniram-se no Km 251 da BR 101, Posto PRF da Serra/ES, para realizar fiscalização com foco em veículos conduzidos por mulheres.

Em homenagem ao dia Internacional da Mulher, a Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (PRF/ES) realizou nesta quinta-feira (12), de 9h às 12h, comando de fiscalização formado prioritariamente por policiais femininas.

Durante a ação, foram consultados veículos, condutoras e ocupantes, sendo repassadas orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, com o objetivo de orientar, motivar e mostrar que a mulher pode ocupar o espaço que desejar na sociedade.

Foram desenvolvidas ações de Educação para o Trânsito por meio de palestras, vídeos e livros que buscam conscientizar as condutoras para uma direção segura e para consequências de irregularidades cometidas como: ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, uso do celular ao volante, falta da cadeirinha, calçado inadequado, falta do uso do cinto de segurança, entre outros.

Em parceria com a Reserva Natural Reluz, condutoras e passageiras (os) foram orientadas (os) sobre a os serviços ambientais, com ideias sustentáveis que cumprem a missão de contribuir para a preservação da biodiversidade por meio da educação ambiental, da pesquisa e de ações que promovam a recuperação e o cuidado da fauna e da flora.

