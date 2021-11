Militares apresentam trabalhos no 1º Seminário Internacional de Editores e Pesquisadores na área de Segurança Pública

Entre os dias 24 e 26 de novembro de 2021, será realizado o 1º Seminário Internacional de Editores e Pesquisadores na área de Segurança Pública, em Brasília – DF. A Polícia Militar do Espírito Santo – PMES estará representada no evento pelo capitão Rony Natale Pereira e pelo aluno oficial Thalis Neris Castro, cujos trabalhos estão na temática Violência e Criminalidade e Inteligência em Segurança Pública, respectivamente. Os militares foram selecionados para apresentarem seus artigos presencialmente no evento, após passarem por um rigoroso e concorrido critério de seleção.

Concomitantemente, também foram selecionados para exibição no seminário sete trabalhos de 21 alunos soldados da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – APM/ES, sendo seis trabalhos na modalidade pôster e um na modalidade artigo. Os temas variam desde “Educação e Capacitação de Policiais em Radiocomunicação: prevenção de falhas na rede de comunicação da PMES” até “A importância da descentralização das atividades da equipe de Gerenciamento de Crises, da CIMEsp, para o interior do Espírito Santo”.

O evento, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem como objetivos conhecer práticas tanto nacionais quanto internacionais para o desenvolvimento e gestão de pesquisa científica com foco nas temáticas selecionadas; desenvolvimento de habilidades necessárias para edição de revistas científicas e estímulo e promoção de intercâmbio institucional permanente entre os pesquisadores. A APM/ES incentiva seus alunos a desenvolverem pesquisas científicas e demonstra a importância que esses trabalhos têm para a PMES, além de contribuírem de maneira positiva no combate à criminalidade.

A pesquisa científica proporciona a resolução de problemáticas relevantes para a sociedade, portanto a participação dos militares supracitados no seminário é de grande valia para a Instituição, possibilitando a discussão sobre os temas e oportunizando aos seus colaboradores o desenvolvimento técnico-profissional, além de levar o nome da PMES ao cenário nacional.

Trabalhos e autores

Modalidade Artigo

Tema: Violência policial na perspectiva psicanalítica: precisamos falar sobre isso!

Cap QOC PM Rony Natale Pereira

Tema: Surgimento e expansão do Primeiro Comando da Capital como facção criminosa organizada no Brasil

Al Of Thalis Neris Castro – CFO 2

Tema: EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS EM RADIOCOMUNICAÇÃO: prevenção de falhas na rede de comunicação da PMES

Al Sd Eduardo Nardi Ferrar

Al Sd Felippe Sperandio Cott Ribeiro

Al Sd Mateus Honorato

Modalidade Pôster

Tema: PROJETO REDE COMUNIDADE SEGURA: uma análise da proposta de utilização da tecnologia para o policiamento comunitário

ALSd MIRELLI do Nascimento Laurindo

ALSd Thamiris Monteiro Lopes GAVA

ALSd Renan QUADROS Amaral

Tema: GERENCIAMENTO DE CRISES: A NEGOCIAÇÃO COMO PRINCIPAL ALTERNATIVA TÁTICA PARA CONSECUÇÃO DA SOLUÇÃO PACÍFICA DE EVENTOS CRÍTICOS

Al Sd Dandhara Almeida Gonçalves da Costa

Al Sd Nathan Silva Pinheiro

Al Sd Rennan Ramos Cunha

Tema: A importância da descentralização das atividades da equipe de Gerenciamento de Crises, da CIMEsp, para o interior do Espírito Santo

Al Sd Bruno Gomes Piva

Al Sd Jociane Liandro Rezeno

Al Sd Rodolfo Lemos de Azevedo Souza

