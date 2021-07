Militar do corpo musical tem arranjo executado nas Olimpíadas de Tóquio 2021

O policial militar Bruno Santos, aluno sargento do CHS e integrante do Corpo Musical da Polícia Militar do Espírito Santo teve a honra de ver o seu arranjo musical sendo executado em uma apresentação da ginasta Flavia Saraiva, nas Olimpíadas de Tóquio 2021.

A exibição foi no último domingo, dia 25 de julho. O arranjo foi encomendado pelo produtor musical da cantora Anitta, Rafael Castilhol, que fora procurado pelo Comitê Olímpico. Ele produziu essa música com as concepções de samba e funk e o Aluno Sargento Bruno fez o arranjo das cordas, metais e base. As cordas foram gravadas em São Petersburgo, na Rússia e os metais aqui mesmo no Brasil. O próprio Bruno Santos foi quem gravou os trompetes diretos do seu home estúdio.

“A repercussão, via redes sociais, foi muito positiva. Eu fiquei muito feliz com o resultado musical; uma honra poder participar e contribuir da melhor forma que sei, escrevendo e tocando”, pontuou o aluno sargento Bruno.

Trechos das músicas Garota de Ipanema, Aquarela do Brasil, Canto das Três Raças e Canta Brasil foram incluídas no medley, executadas durante a apresentação da ginasta Flavia Saraiva que, mesmo tendo lesionado o pé direito no final de sua apresentação, entra na briga por medalha no dia 05 de agosto, às 05h da manhã, horário de Brasília.

O tenente-coronel Wesley Eudes Rodrigues, comandante do Corpo Musical da PMES ficou muito orgulhoso com o trabalho do militar sendo apresentado em um campeonato mundial.

“No Corpo Musical temos músicos conhecidos no cenário musical nacional e até internacional. O aluno sargento Bruno é um deles. Muito nos honra termos excelentes músicos como ele”, opinou o comandante.

O militar fará uma adaptação do arranjo para que a Banda de Música do Corpo Musical da PMES o execute em momento oportuno.

