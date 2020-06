Militar bêbado atropela pai com filho de 2 meses e é preso em flagrante

Após o acidente, o suspeito fugiu a pé e foi encontrado escondido debaixo de um armário, nos fundos de uma residência

Um militar de 21 anos da Força Aérea Brasileira (FAB) foi preso na noite desse domingo (21/06), no bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS). Ele é suspeito de dirigir embriagado após desobedecer ordem da Guarda Municipal, atropelar um pai com o filho de 2 meses no colo e ainda bater com o carro em um banco de areia de uma obra.

Como consta no boletim de ocorrência, de acordo com o G1, a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) faziam fiscalização em uma conveniência relacionada às medidas de prevenção ao novo coronavírus quando um veículo em alta velocidade, na contramão e andando sobre a calçada, quase atropelou a equipe.

Os guardas, então, deram a ordem para que o motorista parasse, mas ele não cumpriu e seguiu com o carro, atropelando mais adiante um jovem, 20 anos, com o filho nos braços. Depois, bateu no banco de areia, fugiu a pé e foi encontrado nos fundos de uma residência, escondido debaixo de um armário.

O homem estava com os olhos vermelhos, andava cambaleando, tinha a voz pastosa e revelou ter bebido duas garrafas de cerveja da marca Heineken. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e então foi feito o Termo de Constatação de Embriaguez. Com lesões no rosto por causa dos acidentes, pois estava sem o cinto de segurança, o militar precisou de atendimento médico.

Ele foi autuado em flagrante e como houve vítimas, passará por audiência de custódia para definir sobre sua liberdade. O pai atropelado machucou o tornozelo e o bebê saiu ileso.

(*Metrópoles)