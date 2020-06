Militante bolsonarista é preso durante depoimento à Polícia Federal

Reprodução Militantes de Bolsonaro são alvo de ações contra fake news e ataques ao STF

O bolsonarista Daniel Miguel, conhecido como Daniel Ativista, foi preso, nesta terça-feira (23), pela Polícia Federal. O homem faz parte do Acampamento Agro, e vem sendo investigado no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos e ataques ao STF.

Daniel Miguel foi convocado para prestar depoimento na superintendência da PF nesta terça. Ao chegar no local, o bolsonarista foi surpreendido por um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, como parte do inquérito que investiga atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Daniel também faz parte do grupo retirado da Esplanada dos Ministérios, no Distrito federal, assim como ocorreu com o grupo ‘300 do Brasil’, liderado por Sara Winter. Apesar de serem de movimentos diferentes, eles são colegas e costumam aparecer juntos durante manifestações a favor de Bolsonaro. Winter também é alvo no processo de Moraes e está presa desde 15 de maio.