Milionário vai dar primeira festa sexual com distanciamento social

FreePick/Divulgação Milionátio afirma que festa acontece mesmo que as regras signifiquem que os casais não possam se misturar





Cidadãos da Inglaterra se preparam para a primeira festa sexual com distanciamento social do país. A prática conhecida como “swing” (na qual os casais trocam de parceiros) vai celebrar o fim da quarentena com 50 convidados. Pelo menos, é o que afirmam o milionário Richard Stanley e sua parceira, Janet Harrison, ao site Sunday People.

Confira também:

O casal está planejando voltar do confinamento por cima: em uma celebração que consideram ” compatível com a Covid-19″.

“Será uma festa sexual ao ar livre, com voyeurs (pessoas que sentem prazer ao verem outras tendo relações sexuais, incluindo com seus parceiros) e monogamistas. Mas tenho que seguir as orientações de saúde , pois Janet é uma enfermeira. Se conseguirmos a aprovação das autoridades, será uma noite incrível”, disse Richard ao Sunday People.

Segundo ele, os casais poderão usufruir do seu novo riacho, situado em mais de dez acres, para um distanciamento seguro – mesmo que as regras signifiquem que os casais não possam se misturar .

Richard e Janet adiministram o que chamam de “o local de festas de swing mais tradicional e popular do Reino Unido”. Mais de 2 mil clientes – incluindo empresários, artistas e juízes – pagam um ingresso equivalente a R$ 328,00 para se juntar às travessuras na piscina e na masmorra do loft.

“Swinging é sexo recreativo, legitimamente exercido. Ninguém quer comer no mesmo restaurante todas as noites de suas vidas, e o mesmo vale para o sexo “, declara Janet. Mas ela acrescente que, apesar de Richard se envolver com outras mulheres, ela fica nos bastidores . “É raro se eu me envolver. Gosto do lado social.”