MILHO/CEPEA: Vendedor se afasta do spot, e Indicador sobe 5,3% em sete dias

Cepea, 17/8/2020 – Os preços do milho seguem avançando no mercado interno, influenciados pela baixa oferta do cereal no spot. Apesar de a colheita da segunda safra estar acelerada, produtores priorizam a entrega do milho já contratado e postergam novas negociações, à espera de valores ainda maiores. Nesse ambiente, demandantes domésticos e exportadores acabam elevando suas ofertas de compra. Na sexta-feira, 14, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, região de Campinas (SP), atingiu R$ 55,51/saca de 60 kg, elevação de 5,3% em relação à sexta anterior. A média da parcial de agosto (até o dia 14) é de R$ 53,40/sc, 7,5% acima da de julho e a segunda maior deste ano. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br