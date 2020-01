MILHO/CEPEA: Preços começam 2020 elevados

Cepea, 13/01/2020 – Os preços de milho iniciaram o ano em alta na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, sustentados pela baixa disponibilidade doméstica – em São Paulo, a saca é negociada acima de R$ 50,00, maior patamar nominal desde junho de 2016. As exportações do cereal seguem aquecidas, o que deve limitar ainda mais a oferta doméstica neste primeiro trimestre de 2020, de acordo com pesquisadores do Cepea. Além disso, produtores estão afastados do mercado, atentos às lavouras, que podem registrar menor produtividade na primeira safra, sobretudo no Rio Grande do Sul. Na região de Campinas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa fechou a R$ 51,56/saca de 60 kg nessa sexta-feira, 10, avanço de 5,4% em relação ao dia 3. Os aumentos no mercado paulista só não foram maiores porque parte dos demandantes está afastada das aquisições, no aguardo do andamento da colheita em algumas regiões paulistas. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br