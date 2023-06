MILHO/CEPEA: Negócios se enfraquecem com a demanda pontual

Cepea, 5/06/2023 – As vendas de milho estão pontuais no mercado interno, e os preços, enfraquecidos. Segundo colaboradores do Cepea, consumidores realizam compras apenas quando necessário, aguardando possíveis desvalorizações mais intensas do milho, fundamentados no avanço da colheita da segunda safra, que deve ser recorde. Vendedores, por sua vez, demonstram preocupação com os recentes patamares de preços, mas alguns estão mais flexíveis nos valores e/ou prazos de pagamento. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado