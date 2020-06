MILHO/CEPEA: Movimento de queda nos preços perde força

.

Cepea, 22/06/20 – Em parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, o movimento de baixa nas cotações do milho perdeu força nos últimos dias. De 12 a 19 de junho, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas-SP) subiu 0,49%, a R$ 47,15/saca de 60 kg na sexta-feira, 19 – na parcial do mês (até o dia 19), contudo, o Indicador acumula queda de 6,06%. Pesquisadores do Cepea afirmam que a sustentação está atrelada às recentes valorizações do dólar, que fizeram com que vendedores voltassem as atenções à paridade de exportação e, consequentemente, reduzissem a oferta no mercado interno. Compradores, por sua vez, seguem adquirindo lotes pontuais e suficientes para o curto prazo, ainda à espera de um ritmo mais acelerado da colheita em julho. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br