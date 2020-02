MILHO/CEPEA: Indicador recua; liquidez segue baixa

Cepea, 10/02/2020 – As cotações do milho registraram leves quedas nos últimos dias, segundo informações do Cepea. De modo geral, compradores têm optado por aguardar o avanço da colheita para negociar grandes lotes. Além disso, as recentes quedas no mercado internacional reduzem a paridade de exportação e influenciam as baixas dos preços domésticos. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência Campinas – SP) recuou 0,88% no acumulado de fevereiro (de 31 de janeiro a 7 de fevereiro), apesar da presença de compradores no final da semana passada, fechando a R$ 50,71/saca de 60 quilos no dia 7. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br