MILHO/CEPEA: Demanda externa aquecida eleva cotação no Brasil

Cepea, 17/10/2022 – A demanda internacional pelo cereal brasileiro esteve mais aquecida ao longo da semana passada, cenário que elevou os preços nos portos e, consequentemente, no mercado interno. Segundo pesquisadores do Cepea, o aumento da demanda externa está atrelado principalmente às preocupações com a escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, que poderia atrapalhar as exportações de grãos pelo Mar Negro, e também à colheita nos Estados Unidos, que ainda segue em ritmo inferior ao registrado na temporada passada. No Brasil, consumidores ainda não apresentaram interesse tão ativo no interior do País frente ao registrado no corredor da exportação – boa parte destes demandantes está atenta ao andamento da safra verão e aos estoques de passagem confortáveis da atual safra. Já produtores voltaram as atenções aos maiores valores praticados nos portos, limitando as vendas de grandes volumes no spot nacional. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA