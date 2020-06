MILHO/CEPEA: Colheita da segunda safra avança e enfraquece preços

.

Cepea, 01/06/20 – O enfraquecimento da demanda por ovos, devido ao período de final de mês, pressionou as cotações dos ovos comerciais, de acordo com dados do Cepea. A dificuldade em escoar a produção tem levado avicultores a negociar suas cargas a preços mais baixos na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Por outro lado, agentes do setor relatam que as desvalorizações têm sido limitadas pelas temperaturas mais baixas, que diminuem a produção de ovos e, consequentemente, o excedente nas granjas e distribuidoras, principalmente de ovos vermelhos, cuja produção é menor que a de brancos. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br