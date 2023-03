MILHO/CEPEA: Chuvas afetam colheita; preço segue estável

Cepea, 06/03/2023 – As constantes chuvas em partes do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul do País continuam limitando a colheita das safras de verão de soja e de milho e, consequentemente, a semeadura da segunda temporada. De um lado, vendedores seguem negociando apenas quando têm necessidade de “fazer caixa” e/ou liberar espaço nos armazéns. De outro, compradores se mantêm afastados das aquisições. Neste cenário, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa vem se mantendo estável. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

