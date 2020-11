Milhares de refugiados cruzam o Sudão para fugir dos combates na Etiópia

Reprodução A mulher fingiu ser agente do FBI para conseguir comida de graça

Na cidade de Rockmart, na Geórgia ( EUA ), uma mulher de 47 anos foi presa ao tentar se passar por uma agente do FBI , serviço de inteligência norte-americano, para conseguir lanche de graça em uma loja de fast-food. As informações são da agência de notícias Associated Press .

Segundo o boletim de ocorrência do caso, Kimberly Ragsdale teria ameaçado prender os funcionários da loja no último dia 5, que ficaram receosos e resolveram acionar a polícia. De acordo com o portal, mesmo após a chegada dos agentes, Kimberly continuou afirmando que fazia parte do FBI . A mulher alegou que estava sem distintivo porque sua identificação era digital, no entanto, os policiais a prenderam mesmo assim.

O chefe da polícia de Rockmart , Randy Turner, disse à imprensa local que “você nunca verá um policial de verdade exigindo uma refeição de graça em um restaurante”. “Se for oferecida (a comida), nós agradecemos. Se for com desconto, nós agradecemos. Mas não faremos exigências ou ameaças”, afirmou Turner.

Apesar de ter sido presa, Kimberly foi liberada após pagar fiança no valor de US$ 3 mil (cerca de R$ 16 mil), no último dia 7.