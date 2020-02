Milhares de mulheres pelo mundo foram às ruas contra a violência de gênero

arrow-options Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Feminicídio e violência são pautas de diversos protestos ao redor do munso

Milhares de pessoas saíram às ruas ao redor do mundo nesta sexta-feira (14) para fazer um apelo à sociedade civil em um momento em que os direitos das mulheres estão continuamente ameaçados e há um crescente aumento no número de violência de gênero.

A iniciativa foi organizada pelo One Billion Rising (OBR), um movimento global em campanha para acabar com os casos de estupro e violência de gênero contra mulheres. O grupo aproveitou o “Dia dos Namorados” – o Valentine’s Day como é comemorado fora do Brasil – para transmitir sua mensagem pelas ruas de várias nações, com marchas e apresentações de danças. O objetivo é unir “um bilhão de vozes contra a violência de mulheres e crianças”.

Na Itália, 50 praças foram tomadas por ativistas e artistas, que protagonizaram um flash mob, além de fazerem leituras de mensagens improvisadas com foco na necessidade de todos ouvirem as mulheres que se encorajam a denunciar casos de abusos em Centros de Combate à Violência.

Nos Estados Unidos, Filipinas, China, Rússia e Nova Zelândia também foram registrados os protestos. O movimento OBR foi criado no dia 14 de fevereiro de 2012, em resposta às estatísticas de violência de gênero publicadas pelas Nações Unidas que revelaram que uma em cada três mulheres no mundo sofreu abuso sexual ou físico durante a vida.