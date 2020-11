Miley Cyrus divulga a capa do álbum “Plastic Hearts”

Em entrevista ao canal de Youtube Eu Fico Loko, Flavia Pavanelli desabafou, entre outras coiasas, sobre sua relação com as próteses de silicone que colocou há alguns meses. A influenciadora confessou que se sentiu insegura com o resultado e não quis nem divulgar para seus seguidores.





Instagram/Reprodução Flavia Pavanelli só divulgou que havia feito a cirurgia em setembro

“Tem uns cinco meses que eu pus silicone. Segurei para contar porque não estava feliz. O meu peito inchava e um ficava maior do que o outro. Eu olhava no espelho e pensava, ‘Jesus, isso está gigante. O que fui fazer no meu corpo? Por que fui mexer no que estava quieto?’. Fiquei muito insegura”, contou.

A atriz colocou próteses de 230 mL em cada mamae diz que preferiu esperar um tempo para entender se era aquilo mesmo que queria antes de divulgar a notícia. No fim, ela assumiu a cirurgia dentro de “seu tempo”.

No vídeo, Flavia também falou sobre o término do seu noivado com Junior Mensinza . Ela afirmou que foi o melhor relacionamento que teve na vida.

“Foi uma relação completamente diferente de tudo que vivi, principalmente por conta do respeito e da admiração. Eu nunca tinha vivido um relacionamento em que conseguia sentar, olhar no olho da pessoa e dizer, ‘isso está me incomodando’, sem que a pessoa se sentisse ferida e, pelo contrário, gostava que eu falasse. A gente queria crescer e evoluir juntos”, disse.

Por fim, a influenciadora garantiu que eles terminaram o relacionamento com muito respeito e que ela torce para que “ele seja maior ainda”.