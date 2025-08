Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’

Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao lado do filho Yhudy, fruto do relacionamento com Wesley Safadão.

"Três anos sem o sentimento de pertencimento. Demorou mais do que imaginei, mas chegou. Não foi fácil. Tive que sorrir mesmo com o coração apertado, seguir em frente diante dos julgamentos e tropeços. Fui chamada de 'menininha', mas sabia da força que carregava", desabafou. A influenciadora celebrou o novo lar como símbolo de recomeço. "É onde meu filho vai crescer rodeado de amor, onde minha mãe terá o cuidado que merece e onde poderei respirar em paz. Será nosso abrigo, com a nossa cara e no nosso tempo." < Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile) /div>