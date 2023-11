Milei recusa encontro com Lula e chama presidente de corrupto

Reprodução: Flipar Javier Milei enfrentará Sergio Massa no 2º turno das eleições argentinas

Javier Milei, candidato à presidência da Argentina, afirmou nesta quarta-feira (8) que não se encontrará com o presidente Lula caso seja eleito. De acordo com o jornal argentino Clarín, o polêmico candidato chamou Lula de “comunista” e “corrupto” e disse que foram por esses motivos que o presidente foi preso.

Em entrevista ao jornalista Jaime Bayly, Milei defendeu ideias como a condenação de “autocratas”, mencionando Vladimir Putin, e a retirada de embaixadores argentinos em países que vivem “regimes ditatoriais”, utilizando de exemplo a Venezuela e Cuba.

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, sobre as declarações do candidato, disse que Lula “não é nem comunista, nem corrupto” e que já viveu algo semelhante quando Jair Bolsonaro afirmou que queria sair do Mercosul durante o mandato.

“Agora novamente nos deparamos com uma afirmação que é completamente estranha, porque Lula não é nem comunista, nem corrupto”, disse o embaixador à C5N.

Sobre a acusação de corrupção, Scioli disse que “isso foi negado pela Suprema Corte de Justiça do Brasil, que afirmou que houve uma utilização da justiça com objetivos políticos e o absolveu”.

O “anarcocapitalista” Javier Milei irá disputar o 2º turno das eleições presidenciais contra o peronista Sergio Massa, em 19 de novembro. No 1º turno, Massa saiu na frente com 36,68% dos votos, seguido de Milei, com 29,98%.

