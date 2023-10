Milei diz que Lula atua contra sua eleição: ‘A casta vermelha treme’

Reprodução Javier Milei, deputado e candidato a presidência na Argentina

O candidato de extrema-direita à Presidência da Argentina, J avier Milei , compartilhou uma publicação que afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria atuado em prol do seu opositor, o atual ministro da Economia, Sergio Massa.

“A casta vermelha treme. Muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim e meu espaço. A liberdade avança! Viva a liberdade, caralho!”, escreveu Milei em seu perfil no X, antigo Twitter, na noite desta terça-feira (3).

A reportagem compartilhada por Milei é do jornal Estadão e afirma que Lula teria pedido para que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, votasse em favor de um empréstimo de US$ 1 bilhão para a Argentina por meio do CAF (Corporação Andino de Fomento), também chamada de Banco de Desenvolvimento da América Latina.

O Brasil é o país com maior influência no CAF e Tebet é a representante nacional. Dos 21 países que compõem o CAF, somente o Peru votou contra.

A medida teria elevado a popularidade de Sergio Massa, ministro da Economia do atual presidente, Alberto Fernández.

O empréstimo-ponte foi usado pela Argentina para que o Monetário Internacional (FMI) liberasse um desembolso de US$ 7,5 bilhões.

Esta não é a primeira vez que Milei insulta Lula. Tendo o Brasil como um dos principais parceiros comerciais, o “Bolsonaro argentino” chamou o presidente brasileiro de “socialista com vocação totalitária”.

Milei se diz “anarcocapitalista”, é admirador de figuras como os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, além de defender medidas como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central da Argentina. Ele começou a se popularizar na mídia argentina primeiramente por sua vida fora da política, como goleiro no clube de futebol Chacarita Juniors e por ter uma banda de tributo aos Rolling Stones, chamada Everest.

