Mike Will Made-It assina com a Atlantic Records e anuncia novo álbum para 2021

A Atlantic Records anunciou a assinatura de contrato com o produtor superestrela Mike WiLL Made-It para uma nova jornada. O cantor, compositor, rapper e produtor celebra o momento com o lançamento do novo single What That Speed But!? , uma colaboração com YoungBoy Never Broke Again & Nicki Minaj, já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa chega acompanhada de um videoclipe oficial, já disponível no YouTube.

What That Speed Bout?! (Feat. YoungBoy Never Broke Again and Nicki Minaj) precede MikeWiLL Made-It altamente antecipado novo álbum, Michael , pronto para estrear pela Warner Music , via Atlantic Records e Eardrummers Entertainment , no início de 2021.

“Eu vou dar às pessoas o que elas querem, mas também algo que elas nunca souberam que precisavam. Ter visão é ter a habilidade de ver o que não pode ser visto” , comenta Mike WiLL Made-It.

“Poucos produtores não cometem erros, são bem-sucedidos e versáteis como Mike WiLL Made-It”, comenta Mike Kyser , Presidente de black music na Atlantic Records . “Ele dominou os charts quebrando o mundo do rap, R&B e pop – nunca deixando uma caixa de gênero confiná-lo. Estamos empolgados em receber Mike WiLL na família Atlantic. Este projeto é uma incrível compilação que mostra o autêntico som e evolução do produtor topo dos charts que ele é” , concluiu.

Mike WiLL Made-It é conhecido pela mistura do trap de Atlanta com o pop americano do topo dos charts. Nascido e criado em Marietta (EUA), Mike WiLL chamou a atenção pelo trabalho de sucesso realizado junto com álbuns dos melhores e mais brilhantes artistas do hip-hop de Atlanta, incluindo Gucci Mane, Future e 2 Chainz.

Em 2014, ele produziu e co-escreveu uma dúzia de hits que conquistaram Certificados de Ouro e Platina pela RIAA , em uma ampla variedade de gêneros, expandindo o hip-hop (Kanye West, Lil Wayne, Future), R&B (Rihanna, Ciara, Kelly Rowland) e pop (Miley Cyrus).