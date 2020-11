Redação Mike Oldfield: clássico “Tubular Bells” ganhará documentário em dezembro

Tubular Bells , o álbum de estreia do multi-instrumentista britânico Mike Oldfield , ganhará um documentário que será lançado no dia 14 de dezembro . O longa-metragem apresenta mais de quatro horas de novas entrevistas com algumas das pessoas que estiveram moldando o álbum, além de fotos inéditas de arquivo.

Intitulado From the Manor Born é centrado em entrevistas aprofundadas com Tom Newman, Simon Heyworth e Philip Newell , os produtores originais de Tubular Bells , lançado originalmente em 25 de maio de 1973 pela Virgin Records . O documentário também apresentará Simon Draper da Virgin , bem como os músicos Steve Hillage, Jon Field, Steve Broughton e Terry Oldfield.

From the Manor Born apresentará uma nova gravação de Tubular Bells que contará com mais de 35 músicos , muitos dos quais tocaram com Mike Oldfield , incluindo Rick Fenn, Phil Spalding, Alasdair Malloy , Steve Hillage, Jay Stapley , Les Penning e Jon Field.

Tubular Bells ganhará uma nova edição em CD duplo que acompanha o documentário. O novo disco foi mixado por Tom Newman.