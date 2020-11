Marcelo de Assis Midnight Oil: baixista Bones Hillman morre aos 62 anos de câncer

O músico Bones Hillman , baixista da banda australiana Midnight Oil , morreu aos 62 anos em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada através do perfil oficial da banda no Instagram neste domingo (8).

Hilman fez parte de todas as gravações do Midnight Oil desde 1987, passando pelo álbum clássico Diesel and Dust .

“Estamos de luto pela perda de nosso irmão Bones Hillman, que faleceu em sua casa em Milwaukee, hoje, após uma batalha contra o câncer” , disse o comunicado da banda no Instagram . “Ele era o baixista com uma bela voz, o membro da banda com um senso de humor perverso e nosso brilhante camarada musical”.

Bones Hillman foi lembrado pelo vocalista Peter Garrett , os guitarristas Martin Rotsey e Jim Mogini , além do baterista Rob Hirst : “Ele tocou e cantou em todas as gravações do Midnight Oil desde Blue Sky Mining e fizemos milhares de shows juntos. Sentiremos muita falta do nosso querido amigo e companheiro e enviamos nossas mais sinceras condolências a Denise, que tem sido uma fortaleza para ele”.

O último trabalho de Hilman junto ao Midnight Oil foi The Makarrata Project , lançado no dia 30 de outubro.