Mídia internacional critica abordagem de Bolsonaro contra a Covid-19

Nesta terça-feira (7), o Congresso dos Estados Unidos foi notificado pelo presidente Donald Trump que o país se retirou oficialmente da Organização Mundial da Saúde ( OMS ). O presidente Donald Trump ameaçou sair do órgão no passado .

Em maio, Trump chegou a afirmar que a “OMS é um fantoche da China” e que os EUA não estavam recebendo o tratamento adequado dentro da entidade. Segundo o presidente, a organização estava favorecendo a China durante a crise.

No entanto, Trump tem adotado conduta conflitante com a indicada pela entidade no momento da pandemia do novo coronavírus. Além disso, o presidente norte-americano afirmou que a pandemia vai “simplesmente desaparecer” em algum momento.

País é principal fonte de renda da organização, com cerca de US$ 450 milhões por ano. O dinheiro antes injetado na OMS será direcionado a outras organizações mundiais.

Um dos integrantes do Comitê de Relações Internacionais do Senado, o senador democrata Bob Menendez, viu a decisão como “caótica e incoerente”. “Isso não vai proteger a vida ou os interesses americanos”, afirmou, acrescentando que os estadunidenses doentes e os EUA estarão sozinhos.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020