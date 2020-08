Microsoft Teams ganha novidades; veja o que muda

Divulgação/Sony DualSense, o controle do PS5

O lançamento do aguardado PlayStation 5 está cada vez mais próximo e com ele novas informações acerca do console começam a aparecer . Desta vez, os desenvolvedores do PS5 trataram da jogabilidade ao explicar como estão usando os gatilhos adaptativos e os feedbacks táteis do DualSense , controle sem fio desenvolvido para o console , para melhorar a experiência dos jogadores.

Antes de continuar, vale lembrar que os gatilhos adaptativos foram aplicados aos botões L2 e R2 do DualSense para que os desenvolvedores de games possam incluir certas resistências ao toque de acordo com diferentes aspectos do jogo. O feedback tátil, por sua vez, é como o controle reage, em termos de vibrações e outras sensações, ao que está acontecendo no game.

Segundo os desenvolvedores do DualSense, em jogos como “Deathloop”, por exemplo, os gatilhos adaptativos serão utilizados para fazer as armas parecerem diferentes umas das outras pelo toque. Além disso, se acontecer de uma arma emperrar, o gatilho do controle também emperrará.

Já os feedbacks táteis dão ao game “Demon’s Souls” a capacidade de “parecer mais corajoso, escuro e mortal”, visto que o jogador sentirá cada golpe recebido, o que dá a vantagem de uma reação mais rápida.

Comentários sobre recursos hápticos envolvem o PS5 desde o seu primeiro anúncio oficial. Na ocasião, os desenvolvedores deixaram claro que o console apresentará aos jogadores “um mundo onde você pode sentir a força na ponta dos dedos”.

Primeiro comercial oficial do PlayStation 5

A Sony lançou, nesta quinta-feira (20), o primeiro comercial oficial do PlayStation 5 , que chegará ao mercado no fim do ano. Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo apresenta algumas das novidades esperadas para o console , que promete proporcionar uma experiência imersiva aos jogadores.

Com dublagem em português, a narradora do vídeo convida o público a adentrar um “mundo de sensações mais intensas”. É uma referência ao controle com feedback tátil DualSense , que vai permitir que os jogadores experimentem as sensações do cenário dos games . Confira o vídeo completo para mais detalhes: