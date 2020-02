Microsoft registra patente de smartphone dobrável

Recentemente, rumores apontavam que a Apple estava prestes a lançar um fone de ouvido “diferente”. Ao que tudo indica, o produto é um headphone “over-ear” – aqueles que cobrem toda a orelha e isolam quase todo o ruído externo.

A novidade foi compartilhada pelo youtuber Jon Prosser , em sua conta no Twitter. Os fones foram listados no estoque da gigante varejista norte-americana Target. Além do possível nome, Apple Airpords X , o acessório tem preço sugerido de US$ 399 (cerca de R$ 1750,00 em conversão direta).

Segundo Prosser, os fones podem chegar às lojas em três cores; isso ele deduziu a partir da existência de três códigos diferentes para um mesmo produto registrado na loja.

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020