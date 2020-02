Microsoft promete ser ousada com o Xbox Series X; entenda

arrow-options Reprodução Microsoft anunciou o Xbox Series X durante o Game Awards





A Microsoft prometeu estratégias “ousadas” para promover o Xbox Series X , na tentativa de recuperar a participação no mercado que perdeu para o PlayStation . A declaração foi dada pelo chefe da divisão Xbox , Phil Spencer, em entrevista ao podcast Gamertag Radio .

“Tomamos a decisão, que foi levada adiante por uma de nossas equipes de marketing, e ela é incrível. Ela ficou em uma sala e disse: ‘Devemos fazer algo ousado. Algo que nunca tenhamos feito antes ‘”, disse Spencer sobre o anúncio do Xbox Series X .

Leia também: Guerra de consoles: preço do PlayStation 5 vai depender do Xbox Series X

“Vamos ser sinceros, não estamos na posição de mercado que queríamos estar nesta última geração. Não acho que vamos expandir nossos negócios apenas fazendo o que sempre fizemos. Vamos tentar fazer coisas novas”, acrescentou. “E quando me trouxeram a ideia pela primeira vez, honestamente, eu não era o maior fã. Fiquei tipo, ‘Bem, haverá muitos outros jogos por aí ‘”.

Spencer não compartilhou detalhes específicos, mas afirmou que a Microsoft pretende “pensar sobre as coisas de uma maneira diferente” no que diz respeito ao marketing e promoção do console . “Algumas delas darão certo. Algumas delas não faremos. Mas definitivamente não vamos pega leve. Vamos ousar no que estamos tentando fazer”, completou.

A Microsoft ainda não divulgou a data de lançamento e preço do Xbox Series X . Halo Infinite é um título de lançamento, mas resta saber o que outros novos jogos podem estar disponíveis no primeiro dia. Conforme anunciado anteriormente, o Xbox Series X jogará jogos Xbox One , bem como jogos Xbox 360 e do Xbox original.