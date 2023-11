Microagulhamento: entenda técnica que faz parte da rotina das famosas

FreePik Microagulhamento: entenda a técnica que faz parte da rotina de cuidados da pele de muitas famosas

A busca pela pele perfeita vem atingindo proporções cada vez maiores e celebridades, sempre na vanguarda da estética, revelam os segredos utilizados por elas para conquistá-la. São inúmeros os procedimentos e técnicas que surgem todos os dias e, vira e mexe, algumas se destacam ou conseguem holofotes.

Um deles ganhou notoriedade, após algumas famosas, como Kim Kardashian compartilhar, que faz o tratamento, bem como outras estrelas internacionais e nacionais, como é o caso de Victoria Beckham, Anitta, Viviane Araújo, Luciana Gimenez e Kelly Key: o microagulhamento, método conhecido também como MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele).

Ele é capaz de transformar a textura da epiderme, suavizando cicatrizes, rugas e manchas sem necessidade de cirurgia e de forma minimamente invasiva. O biomédico mineiro mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, conta que o procedimento faz uso de um pequeno instrumento coberto com microagulhas finas, que são delicadamente inseridas na superfície da pele.

“Essas minúsculas perfurações estimulam a produção de colágeno e elastina, componentes essenciais para uma pele jovem e saudável. Conseguimos, inclusive, fazer uso de medicações nas regiões que estão sendo tratadas antes de começar a sessão, assim, elas conseguem penetrar mais facilmente na pele, trazendo resultados muito melhores.”

Antigamente, Thiago conta que a técnica dava o que falar, pois causava sangramento onde era aplicada, nas pacientes que optavam por fazê-la. Mas os avanços tecnológicos transformaram o procedimento.

“Ela era apelidada de técnica do vampiro. Isso não é nada higiênico quando pensamos em um processo de cicatrização. Hoje, com o uso de dispositivos avançados, o desconforto é mínimo, enquanto os resultados são extraordinários. As agulhas, com diâmetros menores que um fio de cabelo, são aplicadas em diferentes profundidades, personalizadas de acordo com as necessidades da pele de cada um. Isso significa que é possível tratar desde rugas finas, cicatrizes até acne profunda.”

Quem pode fazer e com que frequência?

O profissional conta que ele pode ser realizado por pessoas de todas as idades e todos os tipos de pele, dadas algumas situações e condições específicas. “A frequência varia de acordo com o objetivo do tratamento, mas geralmente são realizadas algumas sessões, espaçadas por algumas semanas, para alcançar resultados significativos.”

Contraindicações e Cuidados Pós-Tratamento

Apesar dos benefícios, o microagulhamento não é para todos. Martins ressalta que pessoas com certas condições de pele, como eczema, herpes ativa, acne inflamada, propensão a queloide ou psoríase, devem evitar o procedimento.

“Após a sessão, é crucial seguir cuidados específicos, como evitar a exposição solar e o uso de maquiagem por algumas horas, para garantir uma recuperação adequada e, claro, não esquecer do uso do protetor solar durante o dia.”

Vale lembrar que é fundamental buscar um profissional especializado, qualificado e gabaritado para uma análise minuciosa da condição da pele da paciente para, então, de acordo com suas necessidades, fazer ou não a realização do procedimento.

