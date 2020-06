Micro-ondas limpo em segundos? Truque viraliza no TikTok

Remover as crostas de comida do micro-ondas pode ser um trabalho árduo. Contudo, uma australiana usou sua conta no Tiktok para mostrar uma maneira muito mais fácil de limpar o utensílio doméstico.

Reprodução/Tiktok/@mammamila O vídeo de Mamma Mila ensinando a limpar o micro-ondas

































A dica da Mamma Mila já foi vista mais de 43 mil vezes desde que foi publicada e os usuários da rede têm elogiado o método de limpeza.

O processo é muito simples. Basta colocar uma colher de detergente em um recipiente com água e colocar no micro-ondas por quatro minutos. A australiana ressalta que é preciso esperar mais quatro minutos para retirar o recipiente do micro-ondas.

Mamma Mila explica que o vapor amolece os alimentos que ficam grudados no interior do utensílio doméstico, facilitando a limpeza. Com isso, basta passar um pano limpo no micro-onda, nada de precisar ficar esfregando.

Veja o vídeo que viralizou no Tiktok: