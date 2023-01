Michelle Bolsonaro publica fotos da mudança: ‘preguiça’

Reprodução / Instagram – 30.10.2022 Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou neste sábado (28) uma foto no Instagram com diversas caixas empilhadas e a legenda “preguiça de mudança ”.

Reprodução: Instagram – 27/01/2023 Michelle Bolsonaro de mudança

A saída de Jair Bolsonaro (PL) do Palácio da Alvorada foi iniciada no dia 15 de dezembro, quando caminhões de mudança da empresa Muda Brasília foram vistos na porta da residência oficial do presidente da República.

A ex-primeira-dama desembarcou no Aeroporto de Brasília às 19h17 da última quinta-feira (26). Ela veio de Orlando, nos Estados Unidos, onde estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde o dia 30 de dezembro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não estava com ela. Michelle deixou o Aeroporto de Brasília às 19h53 acompanhada pelo segurança.

Visto de Bolsonaro

Acredita-se que o ex-presidente tenha viajado para os EUA com o visto A-1, destinado a políticos e diplomatas. Com o fim do mandato, o visto ainda tem a validade de 30 dias após a saída do cargo.

Se desejar permanecer em território norte-americano, Bolsonaro precisará solicitar outro tipo de visto, caso esteja utilizado o A-1. Isso porque a autorização irá expirar no próximo dia 1 de fevereiro.

