Michelle Bolsonaro anuncia lançamento de novos produtos de beleza

Divulgação Michelle Bolsonaro se prepara para o lançamento de novos produtos de beleza da coleção com Agustín Fernandez

Em comemoração aos 50 mil itens vendidos da sua linha de cosmésticos em parceria com o maquiador e empresário Agustín Fernandez, a ex-primeira dama do Brasil Michelle Bolsonaro se prepara para o lançamento relâmpago de mais dois produtos, sendo um acessório para skincare e outro para maquiagem .

O primeiro lançamento é uma espuma de limpeza facial de 150ml que possui uma escova de silicone e promete limpar a pele profundamente, removendo não só células mortas e resíduos de maquiagem como a própria maquiagem em si. O produto pode ser usado ao acordar ou antes de dormir.

Já o segundo produto é uma esponja de microfibra que molhada deve aumentar quase 3 vezes de tamanho e promete espalhar cosméticos cremosos como base e corretivo sem absorver muito produto, promovendo economia e acabamento delicado.

Fonte: Mulher