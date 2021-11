The Music Journal Brazil Michael Bublé lança a versão deluxe de “Christmas”

Christmas , o álbum natalino mais vendido do século 21, ganha nesta sexta-feira (19) uma edição deluxe comemorativa de 10 anos , intitulada Christmas 2021 , com canções tradicionais de natal na voz do cantor Michael Bublé. O álbum já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Reprise Records .

Christmas: Deluxe 10th Anniversary Edition inclui sete faixas bônos com canções canções pessoalmente selecionadas por Michael Bublé e apresenta duas novas gravações: a parceria do cantor na composição The Christmas Sweater e uma nova versão de estúdio para a natalina Let It Snow! , gravada no famoso Abbey Road Studios , em Londres, com a BBC Big Band Orchestra.

O álbum ainda conta com outras faixas bônus: The More You Give (The More You’ll Have) e Winter Wonderland , um dueto com Rod Stweart.

Ouça: