MGS abre processo seletivo com inscrições gratuitas para cargo de Assistente Administrativo

A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A., acaba de abrir mais um processo seletivo para a seleção de 391 Assistentes Administrativos para atuarem em órgãos do Governo do Espírito Santo. As inscrições são gratuitas até o dia 27/12 e devem ser realizadas pelo site www.mgs.srv.br.

O processo seletivo visa preencher vagas nas cidades de Vitória, São Mateus, Colatina, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Cariacica. Não é necessária experiência nem comprovação de títulos para participação na seleção, no entanto, é exigido formação completa no Ensino Médio e conhecimento e domínio nos aplicativos do pacote Office.

Além disso, o processo visa ao preenchimento de vagas de cadastro de reserva para as seguintes cidades: Aracruz, Baixo Gandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Linhares, São José do Calçado e Vila Velha.

Os aprovados serão contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão um salário de R$ 1.626,02, além de benefícios como Vale-Alimentação, Vale-Transporte e Seguro de Vida em Grupo.

A MGS é reconhecida no setor de facilites, que engloba serviços terceirizados como administrativo, manutenção, limpeza, jardinagem, segurança e atendimento.

Dúvidas ou mais informações:

Central de Atendimento MGS

(31) 3239-8400

De segunda -feira a sexta-feira úteis, das 08h às 17h.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seger

Vitor Possatti Rodrigues

[email protected]

Coordenadoria de Comunicação MGS

[email protected]

(31) 3239-8423 | (31) 3239-8608