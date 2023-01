MG: fortes chuvas causam interdição em rodovias e queda de paredão

Montagem iG / imagens: redes sociais Chuvas intensas causaram queda de barreiras em rodovias de Minas Gerais

Após fortes chuvas , o estado de Minas Gerais tem ao menos seis pontos de interdição em rodovias , até o início da manhã deste domingo (8).

Veja os pontos de interdição:

BR 381, km 283 e 288 – Jaguaraçu – INTERDIÇÃO TOTAL – Queda de barreira, sem previsão de liberação;

A BR 262, km 387 – Florestal – INTERDIÇÃO PARCIAL sentido BH – Afundamento da pista. Trânsito fluindo pela pista contrária;

BR 381, km 229 – Belo Oriente – INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO sentido BH – Erosão Local sinalizado;

BR 381, km 342 – Bela Vista de Minas – INTERDIÇÃO PARCIAL sentido BH – Afundamento da pista. Trânsito fluindo em meia pista;

BR 040, km 745 – Santos Dumont – INTERDIÇÃO PARCIAL sentido RJ – Erosão. Trânsito fluindo em meia pista, em “pare” e “siga”;

BR 365, km 429 – Patos de Minas – INTERDIÇÃO PARCIAL sentido Montes Claros – Erosão. Trânsito fluindo em ambos sentidos, local sinalizado.

Em Jaguaraçu, na BR 381, as tempestades causaram a queda de barreiras nos quilômetros 283, 285 e 288, deixando a rodovia totalmente interditada. Conforme boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) das 10h39, ainda não há previsão de liberação.

Imagens compartilhadas nas redes sociais pela Polícia Militar Rodoviária mostram um carro preso após ter sido atingido pela queda do paredão de pedras, na rodovia BR-356, na altura do quilômetro 52.

Mensagem da Polícia Militar Rodoviária 🚔🔺 Polícia Militar Rodoviária: Os Anjos da Guarda dos Caminhos de Minas 🚔🔺 🚔🎖 2023: 52 ANOS CUIDANDO DA SUA SEGURANÇA NOS CAMINHOS DE MINAS 🚔 pic.twitter.com/akYEe3guxs — Polícia Militar Rodoviária – MG (@pmrodoviaria) January 8, 2023

De acordo com o policial que gravou o vídeo, as providências estão sendo tomadas e ninguém ficou ferido. “Nada de grave, somente danos materiais”, afirmou o agente.

A recomendação da PRF é que, devido às chuvas , que podem causar dificuldade para enxergar nas rodovias, os motoristas acendam os faróis, diminuam a velocidade, aumentem a distância para os demais veículos e nunca parem sobre a via.

Fonte: IG Nacional