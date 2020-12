México: assassino ataca ex-governador em banheiro de restaurante

Refugio Ruiz/Divulgação Aristóteles Sandoval em Guadalajara, México

O ex-governador do estado de Jalisco, no oeste do México, devastado pela violência, foi morto a tiros em um banheiro de restaurante em um resort de praia de Puerto Vallarta.

Aristóteles Sandoval comia com outras quatro pessoas nesta sexta-feira (18), quando se levantou da mesa e foi ao banheiro, onde o assassino atirou nele pelas costas, disse o procurador-geral do estado, Gerardo Octavio Solís.

Sandoval não morreu imediatamente, mas quando seus guarda-costas tentaram retirá-lo do restaurante, a fuga foi bloqueada por mais homens armados na rua, que abriram fogo , ferindo gravemente um dos guarda-costas. O ex-governador faleceu logo depois em um hospital local.

Sandoval recebeu 15 guarda-costas da polícia, mas apenas dois estavam com ele durante o ataque.

De acordo com Solis, os funcionários do restaurante limparam a cena do crime , removendo sangue e cartuchos de balas e apagando o vídeo do ataque. “Não há pistas – eles praticamente varreram o lugar”, afirmou Solis à Televisa. Ele disse que de oito a 10 suspeitos estiveram envolvidos no ataque, mas não indicou quem era o responsável.

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano , ofereceu condolências e prometeu levar os culpados à justiça.