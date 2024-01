‘Meu marido não quer saber de sexo. Tem alguma coisa errada comigo?’

Muitas vezes nos pegamos reclamando que os parceiros nos “cercam” nos lugares e momentos mais sem sentido do planeta, como quando estamos com a panela no fogo fritando batatas. É uma passada de mão, uma encoxada, mas garanto: o problema mesmo está na situação inversa, quando seu parceiro simplesmente não quer saber de sexo. A tendência das mulheres é achar que algo está errado com elas, mas boa parte das vezes o motivo não tem relação direta com a parceira.

É o que acontece com Fábia, uma mulher de 38 anos, casada com Mauro, de 40. Chegou ao consultório entre desanimada, raivosa e insegura, se queixando de que o marido não está interessado em sexo.

Essa história de que homem sempre quer transar, mesmo doente ou com outros problemas, não é verdade. Muitos podem ter o desejo sexual diminuído pelo estresse, porque estão desmotivados profissionalmente, com medo de perder o emprego, com pouco dinheiro ou com a autoestima abalada. Se nós mulheres passamos por isso, por que eles não haveriam de sofrer também? Além disso, eles também simplesmente podem não gostar tanto assim.

Digo a Fábia que o primeiro passo é investigar desequilíbrios biofisiológicos. Alterações hormonais, doenças crônicas, uso de álcool ou drogas, medicações, são apenas algumas das muitas causas para o desejo sexual hipoativo nos homens. Quando algum instrumento desafina na orquestra, a harmonia vai para o beleléu. Por isso, diante de uma baixa de desejo significativa e persistente, é importante consultar um urologista que fará uma avaliação da saúde geral.

Mas há também questões comportamentais que podem interferir na vontade de fazer sexo. Será que Mauro está desviando a sua libido para outros prazeres como o WhatsApp, o videogame, as mil páginas disponíveis na internet sobre seus hobbies prediletos que ele acessa diariamente antes de dormir? Muito envolvido com o treino para uma maratona, acorda às 5h e dorme morto às 22h, todo dia? Ou quem sabe ele está bombando na academia, atrás do corpo perfeito, e só isso o deixa incrivelmente feliz?

Existe uma série de atividades que inundam o nosso corpo de prazer e, somando ao tempo que dedicamos ao trabalho, a atividade sexual fica lá embaixo, no ranking das prioridades. Nesse caso, será preciso lembrá-lo do quanto o sexo é delicioso e que ele tem uma parceira que o deseja. Que sexo não é só sobre ter prazer, mas sobre intimidade.

Fábia se pergunta se Mauro a substituiu por outra mulher, ou outras mulheres, reais ou virtuais. Bem verdade, ele pode estar apaixonado por alguém, ou simplesmente buscando variação sexual, fazendo sexo com outras pessoas. Pode também estar se masturbando diariamente, assistindo pornografia, uma das causas que mais cresce nos últimos anos, para que homens e mulheres tenham diminuído o seu interesse no sexo com seus pares.

Reforço para ela que o fato de terem uma boa relação afetiva e sexual não exclui o desejo por outras pessoas — que é uma constante na vida da maioria dos mortais — ele pode amar Fábia, sentir-se atraído por ela, gostar do sexo que fazem, mas atualmente estar com o foco sexual em outra pessoa. Sim, existe também a possibilidade de ele ter perdido o interesse sexual na esposa, ou que o sexo deles dê sono de tão monótono, repetitivo, sem graça e previsível.

Digo a Fábia que são muitas as interrogações e só Mauro as pode esclarecer. Uma comunicação clara e franca precisará acontecer. Lembro a ela que não é a única responsável por resolver essa questão. Quando há um insatisfeito, passa a ser um problema de casal.