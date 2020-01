“Meu marido fazia sexo com outra enquanto estava dando à luz nosso filho”

Cena muito frequente hoje em dia: os pais estão conversando – ou um dos pais e outro adulto – e a criança interrompe e não para até ser atendida.

A interrupção em si pode ocorrer através da fala, do grito, do choro ou por um comportamento irritante e constante com o intuito de ser atendida pelos pais.

Mas porque as crianças interrompem os pais? Por diversos motivos, e vamos falar de alguns deles:

Insegurança – a criança acha que estão falando sobre ela, ou dela;

Ciúmes – a criança tem uma ligação muito intensa com os pais e tem dificuldade em vê-los conversando com outras pessoas;

Chamar atenção – quando a criança quer ser notada pelos pais ou acha que não tem atenção suficiente deles;

Impaciência – esse, infelizmente, é o motivo da maioria das interrupções. Crianças que estão acostumadas a terem tudo o que querem e na hora que querem não conseguem esperar por nada, demandam atenção imediata para tudo.

Todos esses motivos, e muitos outros, podem fazer com que seu filho interrompa suas conversas , mas existem meios de evitar isso, maneiras de contornar esse problema, ensinando seu filho que tudo tem a hora certa.

Crianças necessitam de atenção , porém interromper sua conversa não é a maneira correta de conseguir isso. Quando for interrompido por seu filho, dê atenção a ele até que ele explique o que quer, mas só na primeira vez. Se o comportamento for constante, no momento em que estiverem sozinhos, explique exatamente o que espera dele quando você estiver conversando com outra pessoa.

Caso isso não funcione, não dê atenção a ele na próxima interrupção e continue assim, sucessivamente, até que ele perceba que você está no controle.

Quando você já souber de antemão que irá conversar com outras pessoas na frente do seu filho, dê a ele coisas interessantes para fazer e explique qual o comportamento você espera dele.

Existe uma técnica que costuma dar muito resultado: ensine seu filho que, caso precise falar com você enquanto você está conversando com outra pessoa, ele deve chegar perto de você e segurar no seu pulso e, com isso, você saberá que ele tem algo a dizer e pode encerrar a sua conversa mais rapidamente. Essa técnica é bastante utilizada, e quando feita da maneira correta, ou seja, explicada e testada durante algumas vezes, é muito eficaz.

E, finalmente, sirva de exemplo. Não interrompa seu filho quando ele estiver falando alguma coisa, com você ou outra pessoa. Mostre a ele que cada um tem sua vez de falar. Não atenda outra pessoa quando estiver falando com ele. Dê atenção exclusiva quando for a vez dele. Criança aprende observando, e geralmente não faz aquilo que não aprendeu com os pais.

Esse é um assunto que sempre repito aqui: criança precisa de bons exemplos, criança precisa de atenção e criança precisa, acima de tudo, de limites.

