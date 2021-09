Instagram ‘Meu maior sonho ainda é viver a maternidade completamente’, desabafa Maria Lina





A influenciadora Maria Lina abriu seu coração para os fãs neste domingo (4) e falou sobre maternidade em suas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, a morena abriu uma caixinha de perguntas para conversas com seus seguidores. Ao ser questionada sobre ser mãe, ela respondeu: “Meu maior sonho ainda é viver a maternidade completamente. Eu amo passar a gestação, foi a melhor experiência da minha vida, então com certeza eu quero viver isso mais algumas vezes na minha vida”.

Recentemente, Maria Lina deu à luz a João Miguel, seu filho com o ex-noivo, Whindersson Nunes, de parto prematuro e o bebê não resistiu.