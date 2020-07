Meu filho não quer usar máscara, o que posso fazer? Mães e médica dão dicas

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de máscaras de proteção é obrigatório a partir dos 2 anos de idade. Esse cenário trouxe mais uma dor de cabeça para mulheres com filhos pequenos, que, entre todas as adaptações que uma pandemia exige, também têm que fazer com que as crianças usem a máscara corretamente.

Pixabay/Reprodução Conscientizar a criança mostrando personagens que ela gosta usando máscaras e falando sobre a situação da pandemia pode ajudar





Para as mães que estão sofrendo com esse empreitada, Jane Teixeira, infectologista e gerente de produtos da Sharecare, indica que a conscientização comece antes mesmo do uso das máscaras. É importante que os pequenos entendam, ao modo deles, o momento que estamos vivendo.

“É muito importante tentar outras formas interativas de conscientização com as crianças, já existem revistinhas com o tema usando personagens infantis, vídeos no Youtube específicos para crianças, comerciais, coisas que explicam para a criança o que está acontecendo na linguagem dela”, recomenda a especialista, que também é mãe.

A escolha da máscara também ajuda. Jane recomenda que as crianças usem máscara de tecidos de fibras naturais, como algodão, pois além de serem mais confortáveis, evitam possíveis alergias. “Máscaras com desenhos, bichinhos, podem ajudar a convencer as crianças a usarem”, conta a médica.

Tamara Gomez Juncal Cruz é mãe e tem usado essa tática em casa. “Meu filho começou a ver o desenho Ninja Go, na Netflix. Aí foi só falar que era máscara dos ninjas! Pronto! Ele usa o dia todo, até dentro de casa”, conta

Mães também estão vestindo os bonecos dos filhos com máscaras. Esta semana, a influenciadora Juliana Goes postou em suas redes sociais que aproveitou um retalho de tricô para fazer uma máscara para boneca da filha, de pouco mais de dois anos. Num grupo de mães no Facebook, muitas disseram que já colocaram máscaras nos bonecos e bonecas para incentivar os filhos a usarem o acessório também.

Reprodução/Instagram/@jujulianagoes Influencer Juliana Goes usa pedaço de tricô para fazer uma máscara para boneca da filha

Apenas ato de usar a máscara não é o suficiente, é importante usar as máscaras da forma correta: isto é, respeitando o limite de tempo máximo de troca das máscaras (três em três horas) e tomando o cuidado de manter as mãos longe da máscara e do rosto. “Uma vez que for muito difícil convencê-los a usar, tente mantê-los dentro de casa o máximo possível, é o que eu mesma estou fazendo”, finaliza Jane.