Metropolização de serviços em debate na Presidência

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), e vereadores do município de Vitória se reuniram na manhã desta quinta-feira (5). Na pauta, a metropolização de serviços. O chefe do Legislativo estadual revelou que pretende fazer uma aproximação entre os poderes para debater temas de interesse da capital do estado.

“Nós, na Assembleia, temos que reconhecer o papel do vereador, o papel do poder Legislativo municipal. E é por isso que fizemos essa grande agenda aqui, mostrando que podemos debater temas comuns como, por exemplo, a metropolização dos serviços de água, esgoto, lixo, energia elétrica e de muitos outros serviços, como saúde e segurança pública”, afirmou Marcelo.

Para o presidente, a Ales pode contribuir no processo de construção de ideias. “Na verdade, são pautas que são debatidas no município, dentro do limite de seu território, mas que podem ser debatidas em parceria com a Assembleia Legislativa, que também é protagonista no Espírito Santo”, disse.

Na visão do deputado, Vitória deve servir como referência para os demais municípios capixabas. “Reconhecer o papel do vereador, a importância dele na nossa capital, que é um exemplo para todas as cidades do Espírito Santo, que tem um potencial enorme e é referência para cada cidadão que mora nesse estado”, concluiu.

Além do presidente da Câmara de Vitória, vereador Delegado Piquet (Republicanos), outros seis vereadores participaram do encontro. “Foi uma reunião muito produtiva. (…) É como o presidente Marcelo Santos falou, segurança, mobilidade urbana, saúde, com um pensamento positivo e propositivo para a cidade de Vitória, os projetos sairão do papel e vão se tornar realidade para a cidade de Vitória”, opinou Piquet.

Além do chefe do Çegislativo municipal, participaram da reunião os vereadores André Brandino (PSC), Mauricio Leite (Cidadania), Carla Coser (PT), Aloizio Varejão (PSB), Léo Monjardim (Patri) e Duda Brasil (União). Na próxima terça-feira (10), o presidente da Ales se reunirá com vereadores do município de Cariacica.

Fonte: POLÍTICA ES