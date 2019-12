Metrô de São Paulo vai receber mais de 1 milhão de pessoas neste Réveillon

arrow-options Reprodução/Twitter Metrô de São Paulo será muito usado neste Réveillon





Os quase 2 milhões de paulistanos que curtirão os shows do Réveillon na avenida Paulista na noite desta terça-feira terão tranquilidade garantida no uso do Metrô para o retorno durante a madrugada desta quarta. Com expectativa de fluxo de quase um milhão de pessoas somente no sistema do metroviário – aumento de 20% em relação ao último Réveillon -, a companhia organizou operação especial na virada para 2020.

Ao longo da madrugada, as estações de todas as linhas vão funcionar sem interrupção para desembarque. Já no entorno da festa, as paradas Trianon-MASP, Brigadeiro, Paraíso (Linha 2-Verde), Paulista e Higienópolis-Mackenzie (Linha 4-Amarela) estarão abertas também para o embarque de passageiros.