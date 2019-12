Metida? Simaria é acusada de negar foto com criança

O Príncipe Philip, casado com a Rainha Elizabeth, foi levado para o hospital Kind Edward VII, em Londres, na Inglaterra, e está em observação por conta de uma condição de saúde pré-existe, segundo um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham.

arrow-options Divulgação Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip, seu marido, quando jovens





“O duque de Edimburgo viajou de Norfolk hoje de manhã (20) ao hospital King Edward VII em Londres, para observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente. A admissão é uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real”, diz o comunicado sobre o Príncipe Philip .

De acordo com o jornal Metro , a internação dele aconteceu assim que a Rainha Elizabeth chegou à cidade para as férias de Natal, um dia depois de seu discurso na abertura estadual do Parlamento. As informações ainda dizem que a monarca da família real usou o transporte público para viajar, chamando a atenção dos ingleses que estavam no mesmo trem que ela.

Vale lembrar que o Príncipe Philip , de 98 anos, se aposentou de seus cargos públicos em 2017 e passa boa parte do tempo em Sandringham, propriedade privada da rainha em Norfolk. Os dois devem se reunir com outros membros da família real para as festas de fim de ano.