Meteoro é registrado em cidades de Minas Gerais; veja o vídeo

Paraná – A Polícia Civil do Paraná foi até a casa de um homem acusado de matar, assar e comer um cachorro em Curitiba, na manhã desta quinta-feira. O suspeito, no entanto, não foi encontrado.

O delegado Matheus Laiola informou ao G1 que a Polícia Civil recebeu uma denúncia no dia 29 de julho, segundo a qual um homem teria matado um cachorro a chutes e oferecido a carne do animal como se fosse de porco para vender.

Na casa do suspeito, os policiais sentiram um cheiro forte e descobriram que o animal estava assado dentro do forno. Parte do corpo do cachorro estava em cima da pia.

De acordo com apuração da Polícia Civil, o suspeito seria um usuário de drogas com histórico de passagens anteriores pela polícia. Uma vez encontrado, ele deve responder por crime de maus-tratos contra animais.