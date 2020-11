Meteorito cai em telhado de casa e morador o vende por 30 anos de salário

Reprodução – Após desrespeitar as regras do parque, o homem quase foi chifrado pelo cervo

No sudoeste de Londres , um homem quase foi chifrado por um cervo após desobedecer as regras do parque e se aproximar do animal. O visitante chegou a ser perseguido, mas conseguiu escapar. As informações são do jornal The Sun .

A situação ocorreu nesta segunda-feira (16) e, de acordo com o portal, este não foi o único caso de violação no Richmond Park . Imagens mostram grupos com crianças ao lado dos cervos , que andam livremente pelo local. Após as imagens do flagrante serem postadas nas redes sociais, muitas pessoas se mostraram indignadas com a cena.

“Tão horrível colocar as crianças em perigo dessa forma”, criticou um usuário. Ainda segundo o portal, as regras do parque dizem que os visitantes fiquem a, pelo menos, 50 metros dos animais. Além disso, algumas pessoas foram vistas alimentando os cervos, o que também é proibido.

Em nota, o Royal Parks, instituição que cuida do Richmond Park, demonstrou repúdio à situação: “Mais uma vez, condenamos esse tipo de comportamento nos termos mais veementes.”