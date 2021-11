pixbay Metade dos brasileiros viu situação financeira piorar em 6 meses, diz pesquisa

Nos últimos seis meses, mais da metade (51%) do brasileiros viu sua situação financeira deteriorar, informa pesquisa do PoderData, realizada de 2ª a 4ª feira desta semana (8-10.nov.2021) com 2.500 pessoas em todos os estados do país.

Enquanto isso, 7% relataram melhora e 38% diz que a situação financeira manteve-se igual. Em maio, o desemprego era de 14,6%, hoje é de 13,2%, mas, nesse período a massa salarial foi reduzida. Além disso, a inflação disparou e acumula 10,67% nos últimos 12 meses.

Entre os que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro “ótimo ou bom”, o índice de pessoas que viu a conta bancária diminuir é de apenas 20%. Essa taxa sobe para 65% entre os que consideram a gestão “ruim ou péssima”.

Para o futuro, 29% continua pessimista e acredita que os próximos 6 meses serão ainda piores, enquanto 24% esperam alguma melhora. Os que esperam que tudo se mantenha do mesmo jeito são 37%. 10% não souberam responder.