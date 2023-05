Metade das mulheres já sofreram ghosting após contar que tem filhos

FreePik Mais da metade das mulheres já sofreram ghosting após contar que têm filhos

O app global de relacionamentos Inner Circle fez uma pesquisa com mais de 600 mães solteiras no Brasil para entender melhor o cenário vivido por elas ao retornar aos dates. Constatou-se que 52% das mulheres sofreram ghosting após contar que têm filhos, esse dado revela a dificuldade de encontrar pessoas comprometidas e maduras que estejam prontas para ter um relacionamento com mulheres que são mães.

Conciliar a agenda corrida, dividida entre atividades profissionais, domésticas e a maternidade é difícil. Não à toa, 61% das mães solos consideram difícil encontrar tempo para se dedicar à busca de um relacionamento. Sobre isso, Masha Kodden, CEO do Inner Circle, compartilha que “29% das usuárias do Inner Circle no Brasil são mães solteiras e sabemos que o maior desafio delas é encontrar tempo para si. Isso torna a decisão sobre qual aplicativo de relacionamento usar ainda mais importante. Pais solteiros não têm tempo para filtrar milhões de possíveis candidatos para, então, descobrirem se seus interesses estão alinhados.”

Também se relatou que o tempo levado entre se tornarem mães solteiras e voltarem a procurarem encontros varia pouco e tende a ser alto. Das entrevistadas, 42% levaram de 6 a 12 meses para se sentirem seguras para usar aplicativos de namoro e outras 36% disseram que já se passou mais de um ano e ainda estão tentando ter um primeiro encontro.

Crystal Cansdale, especialista em namoro do Inner Circle, compartilha suas dicas de namoro para mães solteiras:

Seja honesta desde o início. É muito triste saber que as mulheres sofrem ghosting depois de compartilhar que têm filhos. Mas é importante lembrar que essa reação tem a ver com eles e não com você. Se você for honesta desde o início, só vai investir tempo em pessoas que estão realmente prontas para namorar alguém com filhos.

Seja aberta (mas também cautelosa). Começar a namorar novamente para quem já se separou provavelmente será difícil, mas é importante não deixar que o medo de se machucar novamente atrapalhe novas experiências. Leve as coisas devagar, mas dê às pessoas a chance de conhecê-la.

Administre as expectativas. É bom ser honesta sobre sua rotina e responsabilidades como mãe solteira desde o início. Dessa forma, você pode gerenciar as expectativas e evitar decepções ou frustrações desnecessárias.

Agende uma noite de encontro. Se você está preocupada em não conseguir ter encontros espontâneos ou acha difícil conseguir alguém para cuidar das crianças, planeje com antecedência e reserve uma ou duas noites para se permitir conhecer alguém e se divertir. Conte para os seus dates quando estiver livre.

Concentre-se na qualidade, não na quantidade. Embora seja mais demorado, reserve um tempo para realmente examinar os perfis das pessoas – não apenas suas fotos – e pense se seria um bom match. Você economiza mais tempo por não ter que fazer malabarismos com várias conversas ou ir a encontros que não têm potencial.

Fonte: Mulher