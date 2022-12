Meta fecha acordo bilionário em caso Cambridge Analytica

Felipe Freitas Meta

A Meta , dona do Facebook, aceitou fechar um acordo de US$ 725 milhões (R$ 3,7 bi) com a justiça dos Estados Unidos por conta do escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, informam as agências de notícias Reuters e AFP nesta sexta-feira (23).

O processo foi iniciado por diversas pessoas em 2018 após a revelação de que dados de 87 milhões de usuários da rede social foram vazados. A empresa teria usado essas informações para ajudar a campanha do então candidato à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de 2016.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“A proposta de acordo de US$ 725 milhões é a maior reparação já alcançada em uma ação coletiva de privacidade de dados e o maior valor que o Facebook precisou pagar para resolver uma ação coletiva privada”, disseram advogados à AFP.

No entanto, a rede social não admitiu nenhum tipo de irregularidade como parte do acordo, em documento que ainda precisa ser aceito e ratificado por um juiz de São Francisco, onde o processo ocorre.

O escândalo da Cambridge Analytica provocou uma profunda mudança no acesso de terceiros a dados pessoais de usuários na rede social e também ampliou o monitoramento sobre como as informações que são disponibilizadas são usadas por partes terceiras. Também facilitou o controle das próprias pessoas sobre aos dados que são informados.

Já a empresa envolvida parou todas as suas atividades após o vazamento ter sido revelado pela imprensa. Em julho de 2019, o Facebook havia sido condenado a pagar uma multa de US$ 5 bilhões por “enganar” os usuários.

Fonte: IG TECNOLOGIA