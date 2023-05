Meta expande anúncios no Reels e criadores ganharão dinheiro

Unsplash/Dima Solomin Meta lança nova forma de monetização de conteúdo

A Meta anunciou nesta terça-feira (9) que está expandindo os testes de anúncios no Reels do Facebook para 52 países, incluindo o Brasil. Em breve, a novidade chegará também ao Instagram mas, neste primeiro momento, somente nos Estados Unidos.

Com a novidade, os criadores de conteúdo receberão dinheiro de anúncios pelas visualizações dos seus Reels. A monetização vai depender apenas do número de visualizações de um vídeo, e não de fatores como anúncios veiculados ou taxa de cliques em anúncios.

“Isso significa que os criadores poderão focar na criação de conteúdos atrativos, enquanto otimizamos a experiência de anúncios tanto para anunciantes quanto para as pessoas”, afirmou a Meta.

Para ganhar dinheiro com as visualizações de Reels, os criadores de conteúdo precisam ter uma página profissional, ter ao menos 18 anos e seguir as regras do Facebook. A partir disso, eles podem ser selecionados pela Meta para participarem dos testes de monetização com anúncios.

Fonte: Tecnologia