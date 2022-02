Meta do ES é imunizar 90% da população capixaba com 3 doses da covid-19 até março

Para o secretário, o retorno às aulas será a principal oportunidade de avançar rapidamente na cobertura vacinal das crianças

A meta da governo do Espírito Santo é imunizar 90% da população capixaba com as três doses até março, incluindo as crianças e adolescentes. O objetivo foi divulgado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário em Vigilância de Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva na tarde desta terça-feira (01).

“A medida para reduzir internações e óbitos é a vacinação”, disse o secretário, lembrando que, atualmente, cerca de 95 mil capixabas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina.

O secretário completou: “O governo do Espírito Santo se orienta pela ciência e a preocupação é que a população se mobilize pelo principal recurso capaz de vencer a pandemia e combater a mesma. Por isso, o estímulo à vacinação. Estamos ampliando os espaços de vacinação, pois, neste momento, a variante Ômicron é um desafio”, disse o secretário.

Nésio Fernandes completou que a volta às aulas faz parte deste processo, já que as crianças estão sendo vacinadas.

“Já alcançamos a meta de 5 mil crianças vacinadas, por dia, no Estado e acreditamos que este número vai subir para 7 mil, no mínimo, considerando a vacinação realizada nas sextas-feiras e sábados, nos mutirões permanentes que estamos recomendando que os municípios realizem”.

Para o secretário, o retorno às aulas será a principal oportunidade de avançar rapidamente na cobertura vacinal das crianças, podendo, inclusive, surpreender na velocidade da aplicação dos imunizantes.

“Isso, principalmente, com a vacina Coronavac, que possui melhor rigor nas conduta para aplicação, pois pode ser aplicada na população pediátrica até nas escolas”, disse ele.

Testagem nas escolas

Nas escolas, o secretário disse que o governo está avançando mais no debate nas estratégias de testagem, algumas medidas serão tomadas para isolamento de estudantes e professores.

“Estamos em consulta com técnicos do Ministério da Saúde para chegar à conclusões mais maduras para adotarmos no Estado, pois não parece mais ser adequado fechar uma escola onde há dois , três casos. Isso ainda será informado à sociedade.”

Quanto ao critério de testagem nas escolas, se houver casos positivos, o governo está avaliando a orientação do Ministério da Saúde, se será de 7 ou 10 dias de isolamento. Atualmente, são 7 dias. “Neste momento, as escolas serão as últimas a fechar e as primeiras a abrir, se houver a necessidade de fechar locais”.

(*Folha Vitória)