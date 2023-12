Mestre Álvaro: Ales atuou para desenrolar da obra

Após quatro anos do início das obras, o Contorno do Mestre Álvaro, na BR-101, foi inaugurado com a presença do presidente Lula (PT), do governador Renato Casagrande (PSB), de deputados estaduais e outras autoridades. Com quase 20 quilômetros e investimentos federais de mais de R$ 500 milhões, o trecho promete reduzir os altos índices de acidentes de trânsito e melhorar a logística do estado.

A estimativa é que o trajeto entre Serra e Cariacica seja reduzido em 15 quilômetros. Pelo trecho devem circular cerca de 15 mil veículos diariamente. O contorno vai do km 249 da BR-101, próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória, até o km 279, chegando ao bairro Chapada Grande, na Serra.

As obras, que começaram em 2019, tiveram a entrega adiada três vezes. Mas, antes mesmo do início, ainda na fase do projeto, o empreendimento foi paralisado devido a irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O imbróglio foi acompanhado de perto pela Assembleia Legislativa (Ales) que, em 2018, participou de debate organizado por comissão da Câmara dos Deputados responsável pelo tema.

Na época, o então presidente da Comissão de Infraestrutura e hoje presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), participou com outros atores políticos do encontro realizado com a população da Serra. “Os impactos para o setor logístico do Estado serão muito positivos. A redução de 14 quilômetros entre no trajeto Serra-Cariacica será muito boa. É uma forma de dar agilidade ao tráfego e mais competitividade ao nosso estado”, disse à época.

A obra

O trecho de 19,7 quilômetros em pavimento de concreto armado tem 2,3 quilômetros de vias elevadas e nenhum semáforo. O trecho conta com pistas duplas nos dois sentidos e faixa de segurança interna e um acostamento externo.

Boa parte do empreendimento foi construído sobre solo mole o que demandou estratégias de engenharia, como o uso de 5 mil estacas e de pilares chamados de flutuantes.

Municipalização

A Prefeitura da Serra anunciou que em janeiro de 2024 vai municipalizar os 26 quilômetros da BR-101 que passam pelo município e envolvem os bairros Belvedere e Alphavile. O trecho, que deve receber menor fluxo de veículos pesados, se chamará Avenida Mestre Álvaro. A projeção da prefeitura é construir uma ciclovia e um corredor exclusivo para ônibus.

Fonte: POLÍTICA ES